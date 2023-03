CHIES - Potrebbe essere stata un'anomalia nel funzionamento del sistema di preparazione dei prodotti caseari, o più semplicemente il fatto di non aver arieggiato i locali dopo l'uso del gas per i fornelli utilizzati, la causa che ieri in tarda mattinata ha provocato il malessere di Lisa Calvi, 44 anni, titolare del caseificio di Mussere a San Martino di Chies.

IN AZIONE

Insieme al marito Oscar Barattin era impegnata nella preparazione della "mussera", il formaggio tipico tra i fiori all'occhiello della produzione dell'azienda molto apprezzato sull'intero territorio. Quando Lisa si è sentita male, è uscita all'esterno del laboratorio per prendere un po' d'aria, credendo in un primo tempo di essere vittima di un lieve malessere passeggero, legato magari ad un emicrania.

L'ALLARME

Poi, dato che la sensazione di spossatezza non svaniva, Oscar Barattin ha preferito chiamare il 118. L'operatore ha attivato l'ambulanza che in pochi minuti ha raggiunto via Mussere. Lisa Calvi che è sempre rimasta cosciente, è stata caricata sul mezzo e trasportata al San Martino a Belluno, dove è stata ricoverata per le cure del caso, ma non è in pericolo di vita e le sue condizioni in serata erano migliorate.

L'ISPEZIONE

Anche i vigili del fuoco sono stati mobilitati per accedere ai locali del laboratorio dove la donna aveva accusato il malessere. Con le strumentazioni in dotazione hanno verificato i valori di monossido presenti nei locali girandoli poi all'Usl per la comparazione con quelli stabiliti per norma entro i limiti di sicurezza.

Anche lo Spisal ha inviato i suoi tecnici per la ricostruzione dell'accaduto e le verifiche degli impianti in funzione al momento dell'infortunio, ma non sarebbe stato rilevato nulla di anomalo.

LA TESTIMONIANZA

«Difficile capire cosa sia successo esattamente -spiega Oscar Barattin- i macchinari sono tutti a norma, forse anche solo il fatto di non aver arieggiato i locali potrebbe aver provocato il lieve malessere di mia moglie. Per fortuna è andato tutto bene».