Coppia di giovani inglesi incrodata a Forcella Granda: salvati con l'elisoccorso

CORTINA D'AMPEZZO (Belluno) - Oggi - 6 ottobre - attorno alle 15.20 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione di Forcella Granda, per una coppia inglese bloccata in un canale. Seguendo il sentiero per l'attacco della Ferrata Tomaselli, i due londinesi, lui di 35 anni, lei di 34, avevano a un certo punto abbandonato la traccia iniziando a risalire tra le rocce, finché non erano rimasti incrodati a 20 metri di distanza l'uno dall'altra, impossibilitati a muoversi.

Una volta individuati dall'equipaggio, il tecnico di elisoccorso ha subito per primo recuperato l'uomo, che si trovava in un punto rischioso per la possibile caduta di sassi. Di seguito il soccorritore è stato calato dalla donna, che ha aiutato a spostarsi in un punto più comodo per il successivo imbarco. Una volta a bordo, entrambi gli escursionisti sono stati lasciati a valle.