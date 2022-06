Corsa in montagna, atleta s'infortuna ma prosegue: giunto all'Eremo crolla. Recuperato dal Soccorso alpino

Domegge di Cadore (Belluno) - Una squadra del Soccorso alpino del Centro Cadore, impegnato nell'assistenza alla "Marcia di San Giovanni", gara che si sviluppa da Vallesella all'Eremo dei Romiti, è intervenuta oggi - 26 giugno - verso le 11.20 in aiuto di un atleta 28enne del Ghana, che si era infortunato durante il percorso.

Il ragazzo, che si era procurato un trauma alla caviglia mentre risaliva la Via Crucis, aveva raggiunto ugualmente l'Eremo, ma non era più in grado di proseguire per il forte dolore. I soccorritori lo hanno quindi accompagnato in jeep in località Navarre, all'incontro con l'ambulanza, diretta all'ospedale di Pieve di Cadore.

Attorno a mezzogiorno, dopo averne geolocalizzato la posizione, la Centrale operativa ha dato indicazioni a un escursionista, che aveva perso l'orientamento una volta uscito dalla Ferrata Ettore Bovero al Col Rosà, permettendogli di ritornare sul sentiero corretto.