Niente soldi, nessun’altra utilità, zero pressioni. Nell’interrogatorio-fiume di martedì, andato avanti fino quasi a mezzanotte nell’ambito dell’inchiesta sulla passata gestione della Fondazione Milano Cortina 2026, l’ex amministratore delegato Vincenzo Novari ha respinto le accuse di corruzione e turbativa non solo sull’affidamento dei servizi digitali come gli viene attualmente contestato, bensì anche sulle assunzioni che costituiscono l’oggetto del secondo fascicolo al momento senza indagati. La verbalizzazione non è riuscita a tenere il passo del racconto durato oltre 9 ore e la trascrizione integrale della registrazione audio-video sarà completata solo nei prossimi giorni, tuttavia il manager non si è tirato indietro di fronte ai cronisti che lo attendevano fuori dal Palazzo di Giustizia.

Le assunzioni

Innanzi tutto per negare fermamente di essere un corrotto, come invece ipotizzato dai pubblici ministeri Francesco Cajani e Alessandro Gobbis e dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano: «Sono tutti soldi miei quelli che ho, per 20 anni ho fatto l’amministratore delegato di un’azienda che fattura 2 miliardi all’anno, è ovvio che i compensi sono alti». Però è soprattutto sull’ingaggio di dipendenti e collaboratori che Novari si è dilungato, affermando che le raccomandazioni sarebbero arrivate praticamente da tutti: «Dalla politica, da imprenditori, da chiunque. Anche dai direttori di giornali, da editori, militari, ministri. Ma ho assunto solo quelli che ritenevo giusti per profilo». Assistito dagli avvocati Nerio Diodà ed Elena Vedani, l’ex ad ha citato il presidente del Comitato olimpico nazionale: «Malagò mi ha portato 500 curricula che erano arrivati al Coni. Ma nessuno mi ha mai imposto di assumere nessuno, sono state tutte mie decisioni totalmente libere e indipendenti». Stando al suo resoconto, così sarebbe avvenuta la selezione: «Per candidarsi c’era un sito dove arrivavano tutti i curricula che venivano valutati. Ne arrivavano a centinaia e c'era un team di tre persone. Dopodiché c'erano quelli che lo portavano a mano sotto il palazzo, c'era di tutto. Per me erano assolutamente pari. Sono entrate 200 e passa persone e i nomi dell'elenco sono 8 (quelli di cui hanno chiesto conto i pm, ndr.). Il punto è che lì ci sono tutti i “sì”, ma mancano tutti i “no” che ho detto, che erano molto più potenti».

I "parenti di"

Alla fine sono stati assunti alcuni “parenti di”. Per esempio Lorenzo Cochis La Russa, secondogenito di Ignazio, attuale presidente del Senato (il quale avrebbe proposto anche la sua ex segretaria Lavinia Prono): «Sul figlio di La Russa in assoluto il padre mi ha detto: “Fai come vuoi”. Quindi non c'era alcun tipo di pressione. È chiaro che il suo curriculum non l'ho trovato per terra. Si era appena laureato in Legge, aveva esperienza in eventi ed è andato a lavorare in un team di eventi». C’è pure Livia Draghi, nipote dell'ex premier Mario: «Arriva da un contatto che me lo dà e ovviamente viene valutata perché stavamo cercando una figura che si occupasse di contenuti video ed era esattamente il profilo che stavo cercando». Da capo del personale, oltre che ceo, Novari aveva «le procure per assumere e licenziare persone», prerogativa che ha rivendicato: «Ovviamente ci sono delle sfumature in tutte le segnalazioni. C'è quello che ti dice: “Tieni, mi hanno dato ‘sto curriculum e non me frega niente”. E quell'altro che ti dice: “Ci terrei molto”. Ma su tutti alla fine decidevo sempre e solo io». Una situazione in cui Beppe Sala, sindaco di Milano, non si sarebbe però infilato: «Quando ero in Expo, mi irritavo se i politici allora mi facevano segnalazioni di profili di possibili candidati, per cui la regola una volta che ho cambiato casacca è stata quella di non fare nessuna segnalazione». Tant’è, Novari ha escluso favoritismi verso i co-indagati Massimiliano Zuco e Luca Tomassini, così come interferenze sulla scelta di Deloitte, «un progetto Cio che è arrivato addosso alla Fondazione in corso d'opera». Solo a una domanda il manager ha detto di non saper come replicare: «Perché sono stato fatto fuori dalla Fondazione? Sono l'ultima persona a saper rispondere, non ho idea».