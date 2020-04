BELLUNO - Internet in centro a Belluno correrà più veloce. Partiranno, infatti, domani i sopralluoghi da parte del personale di Open Fiber per la predisposizione del progetto di cablatura della nuova rete in fibra ottica FTTH. L'attività consisterà nella mappatura delle infrastrutture presenti lungo la viabilità pubblica (pozzetti, canalizzazioni e sottoservizi) e di un primo censimento delle unità abitative.

Quando i vincoli imposti dal lockdown per Covid-19 saranno decaduti, si procederà alla seconda fase, che prevede il sopralluogo dietro autorizzazione dei proprietari degli edifici con più di tre unità immobiliari: in queste strutture, infatti, il terminale di rete verrà posto direttamente all'interno della palazzina. Per tutte queste operazioni sopra elencate, sarà impiegato personale specializzato, dotato di apposita pettorina identificativa e tesserino di riconoscimento: per il momento, quindi, nessuno dovrà e potrà entrare nelle abitazioni private, né tanto meno proporre sottoscrizioni di contratti.

I NUMERI L'intervento a Belluno, interesserà circa 16mila utenze tra familiari e aziendali, e vedrà nella terza fase, quella della posa della rete, l'installazione della cosiddetta fibra spenta, cioè del semplice cavo di trasmissione: chi sarà poi interessato dovrà rivolgersi ai vari gestori di telefonia per attivare il servizio nella propria abitazione o azienda.

DAL COMUNE «Si tratta di un lavoro che richiede tempo, - commenta l'assessore ai servizi informatici, Marco Bogo ma che, visto anche quanto abbiamo vissuto nelle scorse settimane e stiamo tuttora vivendo, diventa necessario. Le infrastrutture digitali si sono dimostrate fondamentali per il nostro territorio, e lo saranno anche per la ripresa post epidemia e per il futuro delle famiglie e delle nostre aziende».

«Fin dal 2012 ricorda il sindaco Jacopo Massaro la nostra Amministrazione aveva inserito tra gli obbiettivi prioritari del suo mandato l'ampliamento della fibra ottica sul territorio comunale, per cercare di colmare il divario digitale tra i territori di montagna e quelle più tecnologicamente avanzate. Con un accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2013, inoltre, siamo entrati tra le prime 10 città italiane servite dall'ultrabroadband; la fase che si apre da lunedì quindi è la naturale prosecuzione di un ampio progetto di implementazione tecnologica della città».