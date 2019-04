Mordicchia il tappo della penna e lo inghiotte: paura in classe

di Andrea Zambenedetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Stava giocando con una penna, forse mordicchiandola, quando all'improvviso si è reso conto di averne inghiottito un pezzo, inspirando. Attimi concitati ieri mattina alle scuole elementari di Quartier Cadore che fanno parte dell'Istituto comprensivo Tina Merlin. Al civico uno di via Alpago Novello sono subito arrivati i soccorritori, chiamati proprio dalla scuola. Il piccolo scolaro (di cui non forniamo ulteriori dettagli per tutelarne la minore età) lamentava un fastidio in gola ma già all'arrivo del...