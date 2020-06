Travolto dall'albero che sta tagliando gravissimo boscaiolo 53enne

Infortunio sul lavoro poco dopo le 9 di questa mattina, mercoledì 3 giugno. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Col di Roanza, per un incidente durante dei lavori di manutenzione nei boschi. Il ferito M.D.A., le sue iniziali, di 53 anni, residente a Belluno, è stato colpito da una pianta che era stata appena tagliata ed ha riportato un probabile politrauma.



Il personale medico e il tecnico di elisoccorso, sbarcati nelle vicinanze, hanno subito prestato le prime cure urgenti al boscaiolo. Una volta imbarellato, l'infortunato è stato trasportato all'elicottero atterrato poco distante e decollato in direzione dell'ospedale di Treviso. Sul posto un volontario del Soccorso alpino di Belluno in supporto alle operazioni, polizia di Stato e spisal ai quali toccherà ora il compito di valutare eventuali responsabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA