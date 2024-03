Infortunio in cantiere, si stacca una corda: muore operaio 41enne

SANTO STEFANO - Infortunio sul lavoro in questo giorno festivo, domenica 17 marzo, nei boschi della Val Visdende. A perdere la vita un operaio boschivo di 41 ani di origine bosniaco residente a Bolzano. L'allarme intorno alle 14. L'uomo stava lavorando in un cantiere, in una dinamica al vaglio dei tecnici dello Spisal dell'Ulss 1 Dolomiti, intervenuti con i carabinieri, ha perso la vita dopo che si era staccata una corda con cui il gruppo di boscaioli stava operando. Inutili i soccorsi attivati subito dal 118 con l'intervento dell'elicottero.

Ultimo aggiornamento: 18:13

