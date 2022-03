SANTA GIUSTINA - Infortunio sul lavoro ieri mattina nel cantiere ferroviario, in via Umansa a Santa Giustina. Grave un lavoratore 47enne di nazionalità macedone, dipendente della ditta alpagota Veneto 21, specializzata proprio in lavori ferroviari. L'operaio è stato portato con l'elicottero all'ospedale in codice rosso. È sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Feltre e i tecnici dello Spisal, che stanno ricostruendo l'accaduto.

IL CANTIERE

Il cantiere ferroviario di Rfi, gestito dalla ditta esterna, è partito a inizio anno e punta al consolidamento delle scarpate ferroviarie. Opere che vengono fatte anche in vista dell'elettrificazione. L'operaio macedone, N.D. le sue iniziali, da anni dipendente della Veneto 21, stava risalendo la scarpata mentre un collega stava manovrando un escavatore. All'improvviso è stato colpito, forse dalla benna, ed è rotolato indietro per alcuni metri. Immediata la richiesta di aiuto da parte del capocantiere e dei colleghi che hanno assistito all'incidente e che hanno subito soccorso l'operaio a terra.

I SOCCORSI

Erano circa le 11.30 di ieri mattina quando è arrivato l'elicottero a Santa Giustina, oltre all'ambulanza. Il 47enne aveva riportato traumi alla testa e alle spalle nell'impatto, ma è sempre rimasto cosciente. Vista la dinamica è stato portato in codice rosso all'ospedale, dove ieri nel pomeriggio erano ancora in corso esami diagnostici, come tac e altro per avere un esatto quadro clinico. Non si conosce la prognosi, ma i medici spiegano che non è in pericolo di vita.

LA RICOSTRUZIONE

Nessuno ha visto esattamente la dinamica dell'incidente, in quanto l'operatore della macchina escavatrice era girato rispetto all'operaio che era sotto. Il macedone infatti era sul retro del macchinario e quando il collega in manovra si è girato lo ha preso. Forse il 47enne è stato colpito dalla benna. «Queste sono solo ipotesi - precisa il titolare di Veneto 21 - l'escavatore stava girando lui era dietro ed è caduto su un gradone della terra armata».