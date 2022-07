Si infortuna durante la gara di pesca in montagna: 62enne recuperato dall'elicottero

ALLEGHE - Stava partecipando a una gara di pesca quando si è infortunato. È accaduto questa mattina, 3 luglio, intorno alle 8 a un 62enne di Cencenighe che si trovava lungo il Cordevole, in località Saviner. Quel tratto è fiancheggiato da un'alta scogliera e l'ambulanza non riusciva ad arrivare a prenderlo. Così è stato chiamato il soccorso alpino di Alleghe ad intervenire in supporto: i soccorritori hanno prestato all'uomo le prime cure e poi lo hanno trasportato dall'altra parte del torrente in un punto dove è potuta arrivare l'ambulanza. Il 62enne ha riportato un probabile trauma al ginocchio ed è stato accompagnato all'ospedale.

