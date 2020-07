BELLUNO Tutti in fila, senza scendere dall'auto. Una volta arrivati alla postazione sarà sufficiente abbassare il finestrino e porgere la spalla. La puntura verrà fatta in due minuti. Dopodiché non resterà che attendere un quarto d'ora in un vicino parcheggio, controllato da personale sanitario. L'Usl 1 delle Dolomiti sta studiando una totale riorganizzazione della campagna antinfluenzale che partirà in ottobre. Sarà senza precedenti. La vaccinazione è raccomandata agli over 60 e a chi è costretto a convivere con altre patologie. Ma in tempi di coronavirus viene consigliata a tutti, compresi i bambini dai 6 mesi in su.



EFFETTO PANDEMIA

L'emergenza Covid-19 impone di vaccinare quante più persone possibile contro l'influenza stagionale. Solo così si potrà contenere una malattia che almeno nella sua fase iniziale dà sintomi molto simili a quelli dell'infezione da coronavirus. Allo stesso tempo, però, bisognerà eseguire i vaccini nel pieno rispetto delle distanze anti-contagio per scongiurare il rischio di una nuova diffusione del Covid-19. Non ci potranno più essere ambulatori affollati in attesa della puntura. Nasce da qui l'idea di usare il sistema drive-in, all'aperto, facendo la coda in macchina e restando sempre a bordo dell'auto. È già stato collaudato con i tamponi per il coronavirus sul personale sanitario. E proprio in questi giorni nell'Usl di Belluno viene utilizzato per le vaccinazioni contro l'encefalite da zecca (Tbe). Non si esclude poi la possibilità di ricorrere a grandi locali, come le palestre, se non proprio i palazzetti dello sport. Il tutto andando a vaccinare le persone in difficoltà direttamente a domicilio, preparando le case di riposo affinché proteggano tutti i loro anziani in modo autonomo e prevedendo una ridistribuzione dei carichi di lavoro tra i medici di famiglia, fino ad oggi il primo riferimento per l'antinfluenzale, e il servizio Igiene e sanità pubblica della stessa azienda sanitaria. «Le condizioni sono cambiate rispetto agli scorsi anni. Non ci possono più essere gli assembramenti visti in passato. Oggi serve un modello organizzativo più efficace per l'antinfluenzale, in grado di reggere un urto diverso fa il punto Sandro Cinquetti, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Usl delle Dolomiti in questo senso il modello drive-in, già sperimentato con i tamponi e con le vaccinazioni anti-Tbe, è eccellente per quanto riguarda la sicurezza sia degli operatori che degli utenti. Funziona perfettamente consentendo di affrontare grandi numeri in tempi contenuti. L'alternativa è pensare a grandi impianti sportivi».



L'OBIETTIVO

L'asticella è altissima. La copertura del vaccino contro l'influenza stagionale nelle persone a rischio, over 65 e chi convive con altre patologie, ha sempre faticato a superare il 50%. Quest'anno, invece, si punta a superare quota 75%. Auspicando di poter arrivare presto addirittura al 95%. «In realtà si parte da chi ha superato i 60 anni, non solo i 65, perché l'età media delle persone contagiate dal Covid-19 si sta abbassando rivela il direttore del dipartimento di Prevenzione di Belluno e in chi ha più di 65 anni, in particolare, verrà impiegato il vaccato adiuvato per sostenere al meglio la risposta immunitaria». Servirà un impegno ancora più certosino per vaccinare chi lavora nella sanità. Tra reparti, corsie e ambulatori la copertura dell'antinfluenzale non ha praticamente mai superato il 30%. «C'è molto lavoro da fare su entrambi i fronti conclude Cinquetti nessuno sa esattamente come si comporterà il coronavirus tra l'autunno e l'inverno e che tipo di convivenza si svilupperà con i virus dell'influenza stagionale. Vaccinare quante più persone possibile consentirà di facilitare in parte la differenziazione tra le due malattie, data la sintomatologia sovrapponibile, ma soprattutto ridurrà i casi gravi di influenza, le complicazioni e gli accessi ai pronto soccorso e agli ospedali a livello generale». In questo modo ci si potrà concentrare al meglio sul Covid-19. Con la speranza, ovviamente, che alla fine non ci sia nessuna seconda ondata.