FELTRE - È ufficiale: il corso di Scienze infermieristiche della sede di Feltre, nell'anno accademico 2022/2023, avrà 100 posti. Una bella notizia per il territorio feltrino, soprattutto per la carenza di queste figure professionali che si riscontra in tutte le strutture sanitarie del territorio. Un passaggio fondamentale e che si è reso possibile grazie all'individuazione di una sala adatta ad ospitare 100 persone, ossia l'aula magna dell'ex seminario vescovile. Si tratta di una soluzione provvisoria trovata dall'Ulss 1 Dolomiti ma è chiaro che, se si vuole che tale numero rimanga stabile nei prossimi anni, va trovata una soluzione definitiva. Sarà da capire dove la nuova Amministrazione Fusaro si indirizzerà. Dopo il blocco della scheda del Fondo comuni di confine che prevedeva la ristrutturazione della palazzina 4 (progettualità da 2 milioni e 800mila euro partita con la precedente amministrazione Perenzin che prevedeva adeguamento sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere di tale edificio), la giunta ha dichiarato che sta valutando anche altre opzioni, sempre nell'area di Borgo Ruga, che avrebbero costi di sistemazione minori. Si capirà quindi in un futuro, non troppo lontano, quale la decisione.



IL CORSO

Nella giornata di ieri, 21 luglio, l'Università di Padova ha aperto le iscrizioni per l'Anno Accademico 2022/2023 per il corso di laurea triennale in infermieristica. Alla sede di Feltre, per la prima volta, sono stati assegnati 100 posti: un segnale di attenzione verso i bisogni del territorio dove la figura dell'infermiere è sempre più richiesta sia in ambito Ulss che dalle case di riposo. Il corso è a numero programmato: le pre iscrizioni sono aperte fino al 2 settembre; il test di ammissione si terrà il 15 settembre.



LA PROMOZIONE

Per promuovere l'iscrizione al corso di laurea in infermieristica, l'Ulss Dolomiti ha attivato una campagna che vede quali protagonisti proprio gli infermieri dell'azienda che raccontano, con franchezza e genuinità, cosa vuol dire essere infermiere. Emerge il quadro di una professione molto ricca di competenze, in forte sviluppo e con nuovo possibilità di carriera e specializzazione, come una visione dell'infermiere che sta acquisendo sempre più un ruolo di rilievo all'interno del team di cura. Forte anche l'aspetto umano, di un lavoro che dà molte soddisfazioni per le relazioni interpersonali. I brevi video sono stati diffusi sulla pagina Facebook aziendale e sul profilo Instagram Ulss Dolomiti. All'iniziativa ha partecipato anche l'Ordine degli infermieri.