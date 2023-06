BELLUNO - IncontraLavoro, il recruiting (selezione e pontenziale inserimento dei candidati in azienda, ndr) promosso da Regione Veneto e Veneto Lavoro, ha chiuso i battenti mercoledì dopo aver fatto tappa nei Centri per l’Impiego di Belluno, Feltre e Pieve di Cadore. Sono stati ben 300 i colloqui con aspiranti lavoratori preselezionati dai Centri per l’impiego sulla base delle richieste avanzate da 11 aziende dell’occhialeria del Bellunese e da 6 agenzie interinali. Le prime mettevano a disposizione 160 posti, le seconde 162, per un totale di 322 offerte di lavoro.

Complessivamente, spiega Fabio Costa, responsabile del Centro per l’impiego di Belluno, sono stati preselezionati 427 lavoratori di cui 300 hanno avuto la possibilità di accedere alla forma diretta di IncontraLavoro, ovvero ottenendo subito un colloquio con il potenziale datore di lavoro. Colloqui che sono avvenuti nei tre Centri per l’impiego: 160 a Belluno, 55 a Feltre e 80 a Pieve di Cadore.

«Gli altri 127 - spiega Costa - non sono stati colloquiati, ma potrebbero essere chiamati nei prossimi giorni dalle aziende. Diciamo che l’iniziativa è andata davvero bene».

Le preselezioni avvengono accedendo agli archivi degli iscritti ai Centri, prendendo in esame le figure che rispondono alle competenze richieste dai datori di lavoro. Putroppo, non sempre c’è gente con esperienze specifiche, e così la preselezione allarga le maglie anche a chi non ha esperienze specifiche. Vengono inoltre prese in considerazione le autocandidature che arrivano quando si aprono finestre specifiche di assunzione, come nel caso di edizioni di IncontraLavoro.

La ricerca di personale però continuerà nei prossimi giorni, questa volta in collaborazione tra Centri per l’impiego e l’agenzia Randstad. A richiedere personale questa volta è la Epta-Costan di Limana, gruppo specializzato nella refrigerazione commerciale per i settori Retail, Food&Beverage e Ho.Re.Ca. I posti da coprire sono 21 e abbracciano più settori da carrellisti ad addetti al controllo numerico. Gli incontri si svolgeranno il 19 al Centro per l’impiego di Feltre e il 21 giugno al Centro di Belluno.

Il lavoro, insomma, sembra proprio non mancare in provincia di Belluno. «Mancano invece figure con competenze specifiche - spiega Costa - e il nostro compito è anche quello di fare formazione attraverso politiche mirate».



© RIPRODUZIONE RISERVATA