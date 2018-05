E' incinta, pestata dal convivente Le diceva: «Ti annego nel fiume»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE - La picchiava da anni e non ha smesso nemmeno quandocontinuando quando è nato il loro figlioletto. Un quadroquello che emerge dalle indagini dei carabinieri della task force contro la violenza di genere a carico di unOra l'uomo, indagato per stalking e maltrattamenti in famiglia, non potrà più fare del male: dovrà stare lontano dalla sua ex. Minacciava la donna, ex convivente, dicendo: «Ti annego in un fiume», «Ti butto dall'auto in corsa» e in un'occasione la spinse facendola sporgere dal terrazzo....