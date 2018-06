Domenica di sole e di sangue, due motociclisti gravissimi

BELLUNO - Un’altra domenica di sangue sulle strade quella appena trascorsa con due distinti incidenti in due parti della provincia che hanno visto coinvolti dei motociclisti. Il primo ieri intorno a mezzogiorno a Codissago: un centauro austriaco è stato elitrasportato a Treviso dove è in prognosi riservata. Il secondo a Pedavena, in località Belvedere sulla strada che porta a Croce d’Aune: un frontale di una moto condotta da un 18enne del posto che è finito contro una Volvo. Il ragazzo, F.S., 18 anni, è stato portato a Treviso in codice rosso: ha riportato gravi traumi alle gambe.



