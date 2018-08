Cade in parete sul mitico Spigolo Nord dell'Agner, l'elicottero lo salva

BELLUNO - Giornata di gran lavoro, oggi 12 Agosto, per gli equipaggi del soccorso alpino. L'incidente potenzialmente più pericoloso è accaduto al mattino presto, prima delle 8, quando un alpinista è caduto in parete mentre arrampicava lo Spigolo Nord dell'Agner, una via di VI grado, la via più lunga di tutte le Dolomiti, che si sviluppa in parete per ben 1600 metri. R.P., 40 anni, di Tolmezzo, è caduto all'altezza del 7°- 8° tiro di corda dello Spigolo Nord e si è seriamente infortunato a una gamba. Si è mossa subito una squadra del Soccorso alpino di Agordo che si è portata in Valle di San Lucano, perché le nuvole basse sembravano non permettere l'uso dell'elicottero. Invece il pilota dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è riuscito a raggiungere comunque lo scalatore ferito, che si trovava a metà dello zoccolo, in cordata con altri tre rocciatori. Recuperato con un verricello di 40 metri, è stato trasportato all'ospedale di Belluno.



L'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è stato inviato sulla normale all'Antelao, per un escursionista con un probabile trauma alla caviglia, a quota 3050, poco sotto il Bivacco Cosi. A.S., 22 anni, di Vigo di Cadore, è stato imbarcato e accompagnato all'ospedale di Cortina, mentre l'amico che si trovava con lui rientrava autonomamente.



L'eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore ha infine recuperato una donna che si era sentita poco bene a 100 metri dal Rifugio Semenza, a Tambre, nella conca dell'Alpago. La donna, P.Z., 55 anni, di Mogliano Veneto è statatrasportata per i controlli del caso a Belluno.

