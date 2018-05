© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Attorno a mezzogiorno grave incidente fra tra auto a. Sei feriti di cui uno grave elitrasportato all'ospedale di Treviso. In una delle vetture viaggiava, una famiglia dimammanessuno dei quattro è in pericolo. Sul posto la Polstrada di Feltre e i vigili del fuoco. Forti disagi alla viabilità.Altro incidente, poco dopo le 14.30, a: nello scontro tra un auto e una moto 125 è avere la peggio è stato ilelitrasportato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Illeso ma sotto choc l'automobilista.E sempre a Seren del Grappa, stavolta in mattinata, nella frazione di, si scontravano frontalmente due moto: bilancio due feriti non gravi.