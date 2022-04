Rientro dal Ponte di Pasqua: incidente sull'Alemagna alle porte di Cortina, a Longarone cade un parapendio

BELLUNO - Il mini-controesodo di Pasqua provoca disagi e incidenti sulle strade del Bellunese: sulla Statale 51 di Alemagna il traffico è stato bloccato oggi - 18 aprile - a Cortina per un incidente avvenuto alle porte del paese dalle 16.45 alle 18. Per cause in corso di accertamento, due auto sono entrate in collisione e, nell'impatto, una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Altro intervento a distanza di poco tempo a Longarone dove, vicino alla Fiera, è caduto un parapendio: è intervenuto l'elicottero del Suem in entrambi i casi.