Auto in velocità contro un albero, due persone gravi in ospedale

Un tremendo incidente è accaduto ieri notte, attorno alle 2, in via Vittorio Veneto 73. Un’auto, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è andata a sbattere violentemente contro un albero. Le due persone a bordo, prontamente soccorse dagli altri automobilisti di passaggio, sono rimaste incastrate nel veicolo tant’è che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per “aprire” il mezzo e consentire così ai sanitari di estrarle e trasportarle all’ospedale dove attualmente sono ricoverate in gravi condizioni.