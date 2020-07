Moto in sorpasso, poi lo schianto: centauro 61enne all'ospedale

VAL DI ZOLDO - La moto sorpassa, il centauro vicentino finisce a terra e poi all'ospedale. E' accaudto questa mattina, 18 luglio, intorno alle ore 11, sul passo Staulanza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Belluno, sullasp 251, al chilometro 137 si sono scontrate una autovettura Alfa Romeo e una moto Bmw che stava effettuando un sorpasso. Per cause in corso di accertamento i due veicoli venivano a contatto con la conseguente caduta del motociclista . Quest'ultimo, in vicentino di 61 anni, riportava lesioni all altezza della spalla medicate presso l'osoedale di Agordo. © RIPRODUZIONE RISERVATA