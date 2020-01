Trattore perde per strada il pesante rimorchio carico di legna: ci vuole l'autogru

SEDICO - Un pesante rimorchio, carico di legna, si è staccato dal trattore agricolo che lo trainava. Accade stamattina, 6 gennaio, in via Agordina, in località Roe,a Sedico. Il rimorchio è andato a fermarsi a lato della strada, senza coinvogere persone e senza far danni. Ma per rimettere in carreggiata il pesante rimortchio è stato necessario l'intervento della grande autogru dei vigili del fuoco. Nessun ferito, ma qualche disagio alla circolazione.

