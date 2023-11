Taibon Agordino. Scontro auto-suv, muore l'anziano conducente della Panda

TAIBON AGORDINO - Alle 15.50 di oggi, domenica 5 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Listolade a Taibon Agordino per lo scontro tra un suv e un’auto in cui è deceduta una persona.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Agordo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente anziano della Fiat Panda. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illeso l’altro conducente. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. L'incidente ha creato molti problemi alla circolazione stradale con il traffico rallentato per ore.

Altro incidente in mattinata

Sempre oggi, stavolta però alle ore 10.40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 27 in località Montegge nel comune di Seren del Grappa per un’auto finita fuori strada: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.