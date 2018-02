BELLUNO - Due zoldani, in gita in Agordino, sono finiti a testa in giù, nei pressi del torrente Tegnas, in Valle di San Lucano, dopo un volo di una decina di metri. La Suzuki Jimmy su cui viaggiavano è finita ruote all’aria in mezzo al bosco e per raggiungerla i vigili del fuoco hanno dovuto farsi strada con la motosega, abbattendo via via vari alberi. Medici e infermieri del Pronto soccorso di Agordo sono stati i primi ad arrivare in valle con l’ambulanza e a raggiungere i due feriti all’interno dell’auto. L’elicottero del Suem 118, con gli uomini del Soccorso alpino, è arrivato poco dopo. Con il verricello è stato recuperato l'autista: egli è stato trasportato con politrauma di media gravità all’ospedale di Treviso. L’amico, invece, è stato condotto con l’ambulanza al pronto Soccorso di Agordo: per lui, fortunatamente, solo qualche ferita e contusione. La strada era una lastra di ghiaccio.

