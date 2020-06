Betoniera ribaltata, operaio incastrato i pompieri al lavoro per liberarlo

Dalle 9 di questa mattina, venerdì 5 giugno, i vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno sono al lavoro per liberare un operaio rimasto schiacciato da una betoniera. L'incidente è avvenuto in un cantiere in via Cadore a Ponte nelle Alpi.

Al momento non è chiaro come sia avvenuto l'incidente né le condizioni di salute della persona coinvolta. Sul posto oltre ai tecnici dello Spisal stanno intervenendo anche le forze dell'ordine che non appena terminata la fase di soccorso dovranno provvedere a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a stabilire eventuali responsablità. Ultimo aggiornamento: 09:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA