Incidente alle Carpenterie Romor. Operaio resta incastrato sotto una struttura metallica

PIEVE DI ALPAGO (BELLUNO) - Operaio resta incastrato sotto una struttura metallica in lavorazione. Incidente sul lavoro alle 10 di oggi, 7 febbraio 2020, nell'azienda Carpenterie Romor, in via dell'Artigianato a Pieve di Alpago. Sul posto i vigili del fuoco e il 118, gli operatori hanno liberato l'auoto, stabilizzato dai sanitari ed elitrasportato in ospedale a belluno. Le cause dell'incidente sono al vaglio dello Spisal e dei carabinieri. Ultimo aggiornamento: 12:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA