Schianto a Cadola, tre mezzi coinvolti: traffico a rilento

CADOLA - Incidente poco dopo le 20 di oggi, domenica primo marzo, a Cadola di Ponte nelle Alpi. Tre i mezzi coinvolti tra i quali anche un furgone. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco e forze dell'ordine per rilevare la dinamica dell'incidente. Al momento non si hanno notizie di persone ferite nello schianto.



Inevitabili le ripercussioni sul traffico, nonostante sia domenica sera e le auto in transito non siano moltissime: quel tratto è infatti utilizzato da chi proviene o si dirige verso l'Autostrada A27. Istituito un senso unico alternato, al momento è segnalata un'attesa di poche decine di minuti. Ultimo aggiornamento: 21:54