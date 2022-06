Violento schianto tra due auto sull'Alemagna, una si capovolge: tre all'ospedale

LONGARONE - Sono tre i feriti per lo schianto tra due vetture questa mattina, oggi giovedì 16 luglio, prima delle 8. Alle 7.45 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Alemagna in località Faè di Longarone per lo scontro tra due auto. Come detto, tre feriti.

I pompieri, accorsi da Belluno, hanno messo in sicurezza le auto di cui una Nissan Note rovesciata a ruote all'insù e una Bmw i3 alimentata elettricamente, e hanno estratto gli occupanti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzati e trasferiti in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico su una strada alternativa ed eseguito i rilievi del sinistro.

