Scialpinista friulana cade scendendo da Forcella della Neve, soccorsa con l'elicottero

Auronzo di Cadore - Attorno alle 13.30 di oggi, 28 dicembre, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione dei Cadini di Misurina dove, scendendo in compagnia di altre persone da Forcella della neve, una scialpinista di 32 anni di Pordenone aveva riportato un sospetto trauma al ginocchio.

Scesi in hovering nelle vicinanze, equipe sanitaria e tecnico di elisoccorso hanno spostato l'infortunata in un punto più agevole, per poi caricarla a bordo e trasportarla all'ospedale di Cortina.