Escavatore ribaltato: Gabriel, il 20enne salvato dal papà, è gravissimo in ospedale

PEDAVENA - Stava facendo dei lavori di esbosco su un escavatore, quando, arrivato vicino ad un fosso, si è ribaltato restando schiacciato sotto il mezzo. È gravissimo Gabriel De Carli, ventenne di Pedavena, che ieri è stato investito dal macchinario che stava manovrando. Tempestivo l'intervento del padre, Renato, che, grazie all'ausilio di un palo, è riuscito ad estrarre il ragazzo da sotto la piccola macchina operatrice. Il ventenne è apparso subito molto grave: è stato intubato ed elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in gravissime condizioni. Sotto choc il padre, che è stato soccorso dai sanitari intervenuti.

L'INCIDENTE

Il dramma si è consumato in un terreno agricolo di proprietà della famiglia a Facen, che abita in via Venezia Secca, al civico 13. Il ragazzo stava effettuando dei lavori in un appezzamento di terreno vicino casa: si tratta di un pezzo di prato ai margini del bosco. Gabriel era a bordo di una piccola macchina operatrice che, ad un certo punto, per motivi che saranno al vaglio delle forze dell'ordine, si è rovesciata. Il ragazzo è rimasto schiacciato. Immediato l'allarme che ha portato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre, i carabinieri e i sanitari del 118 dell'ospedale di Feltre. Prima dell'arrivo dei soccorsi il padre con un'altra persona sono riusciti con un palo a muovere leggermente il mezzo tanto da poter sfilare il giovane, che è stato subito affidato ai sanitari. Il personale medico si è quindi occupato di stabilizzare il ragazzo, intubarlo e caricarlo sull'elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di Treviso. A seguire i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo. Le operazioni sono durate circa un'ora.

PROGNOSI RISERVATA

Gabriel è in condizioni gravissime. Il ragazzo è stato intubato sul posto ed elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Treviso, dove è stato preso in carico dai sanitari trevigiani. Ieri sera il giovane è stato sottoposto a un'operazione urgente. Ora è in ambiente intensivo e la prognosi è riservata.

LE INDAGINI

I carabinieri della Compagnia di Feltre stanno ricostruendo l'accaduto. Sembra evidente che non si tratti di un infortunio sul lavoro, ma un incidente domestico, di fatto. Quindi non ci sarebbero responsabilità: il ragazzo era su un terreno di proprietà della famiglia limitrofo all'abitazione che eseguiva qualche lavoretto di esbosco. Un'attività che faceva spesso ma che purtroppo, questa volta, ha avuto un risvolto drammatico.

PAESE IN APPRENSIONE

Gabriel De Carli, classe 2001, vive in via Venezia Secca con i genitori, che in queste ore sono, insieme al fratello ed alla sorella, in apprensione per l'evolversi della situazione del famigliare. La notizia del drammatico incidente ieri è arrivata fino a Feltre, dove tanti conoscono la famiglia.

Eleonora Scarton

