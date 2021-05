Incidente a Sargnano. Auto esce di strada, abbatte un palo della luce e finisce in un giardino Foto

BELLUNO - Incidente d'auto intorno all'una di notte sabato 15 maggio a Sargnano, nel comune di Belluno: una vettura è uscita autonomamente di strada finendo contro un palo della luce e in un giardino di una casa. La squadra di vigili del fuoco, provenienti dalla sede di Belluno, ha messo in sicurezza la vettura, il sito incidentale e ha collaborato con il personale della ditta di ditribuzione dell'energia elettrica per la rimozione del palo pericolante. Le operazioni sono terminate intorno alle ore 3:40 circa.