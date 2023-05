Si rovescia con l'auto lungo la statale 50, conducente ferito

SANTA GIUSTINA - Alle 22.50 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS. 50 in località Piovena a Santa Giustina (Bl) per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati dal distaccamento di Feltre, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista è stato assistito dal personale sanitario del Suem per poi essere trasferito in ambulanza all’ospedale. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa.