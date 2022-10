Puos D'Alpago, incidente sulla via del Cansiglio: conducente colto da malore finisce fuori strada con il furgone Foto

PUOS D'ALPAGO (BELLUNO) - Incidente nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre in via del Cansiglio, nella frazione di Cornei a Puos D'Alpago. Un furgone è finito sotto il piano stradale contro un’abitazione per il probabile malore del conducente, rimasto ferito. L’uomo venuto fuori autonomamente è stato assistito dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale.

I pompieri arrivati da Belluno con due squadre tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo e iniziato le operazioni di recupero. Il furgone è stato rimesso in strada e portato via dal carro attrezzi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.