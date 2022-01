Doppio incidente nella notte: automobilista prigioniero dell'auto distrutta a Ponte nelle Alpi, frontale con due feriti ad Auronzo Foto

PONTE NELLE ALPI - La notte scorsa, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Cima I Pra a Ponte nelle Alpi lungo la SS 51 per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati da Belluno, hanno messo in sicurezza la vettura ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto l’autista rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale del Suem per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale.

Poco prima delle 1.30, un secondo incidente frontale tra due auto, si è verificato ad Auronzo di Cadore lungo la strada che porta verso l’ospedale: feriti i due conducenti. I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Santo Stefano, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso i due autisti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 3.