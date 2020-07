Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un'albero: è grave

PEDAVENA - La notte scorsa, a mezzanotte circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Murle a Pedavena per la fuoriuscita di un'auto, che ha abbattuto un albero d'alto fusto e una recinzione: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Feltre e da Belluno con l'autogru, hanno messo in sicurezza l'auto e soccorso l'autista, che è stato preso in cura dal personale del Suem 118. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Ultimo aggiornamento: 12:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA