Frontale in moto: 30enne gravissimo. Dopo pochi minuti un altro schianto: auto a fuoco

PONTE NELLE ALPI - Due incidenti in pochi minuti oggi, 23 maggio, in Comune di Ponte nelle Alpi. Il più grave stamattina a Lizzona, al bivio per Vich: un frontale tra una moto e un'auto, che pioi ha coinvolto anche una seconda vettura. In gravissime condizioni il centauro, un 30enne del posto portato all'ospedale di Belluno. Altri due feriti. La strada, a mezzogiorno, era ancora a senso unico alternato per consentire i rilievi della polizia stradale, intervenuta sul posto con due pattuglie. La dinamica è complessa e ancora al vaglio.

Il sdecondo schianto è avvenuto alle 11.45 a Cadola, sulla statale 51. In questo caso sono arrivati anche i vigili del fuoco eprché la vettura coinvolta è andata a fuoco, I soccorsi sono ancora in corso.