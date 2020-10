Schianto contro un'auto all'incrocio: muore motociclista 48enne

BORGO VALBELLUNA - Erano circa le 9 di oggi, 31 ottobre, quando a Trichiana, comune di Borgo Valbelluna, in via Roma si è verificato un incidente mortale. Una Mercedes condotta da una donna 41enne residente a Belluno, mentre percorreva quella via con direzione da Limana a Trichiana, giunta all'incrocio tra le vie Roma e Cavassico nei pressi del bar da Monica, per cause in corso di accertamento, entrava in collisione con la moto Honda condotta da D.B. classe 72 del luogo, che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Radiomobile di Feltre. Disperati i soccorsi del centauro, elitrasportato all'ospedale, dove è morto dopo poco.

Ultimo aggiornamento: 12:12

