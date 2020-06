BELLUNO - Forse una distrazione o forse la velocità troppo elevata per quel tratto di strada in Comune di Barcis (Pordenone) la moto di Rab Ia Lammari, 29 anni di origine marocchina residente a Ponte nelle Alpi, ma domiciliato a Belluno, è sbandata centrando il guard rail e rimbalzando in strada per poi sbattendo contro un'auto che proveniva in senso contrario. Lui ha strisciato sull'asfalto prima di colpire di rimbalzo la stessa auto.

LA SBANDATA

Grave incidente stradale, attorno alle 15.30 ieri, sabato 27 giugno, lungo la strada regionale 251 della Valcellina, all'altezza della località di Arcola, in comune di Barcis, non lontano dal ponte sul torrente Cellina, teatro in passato di altri gravi incidenti. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Cimolais, il giovane ha perso il controllo della propria motocicletta, una Honda Repsol, ed è finito contro il guardrail che costeggia la carreggiata, terminando infine la corsa contro un'Alfa Romeo Stelvio che procedeva nell'opposto senso di marcia.

Le condizioni del motociclista sono apparse da subito critiche: nel primo impatto si è procurato traumi diffusi e delle profonde lacerazioni alle braccia che hanno originato una vasta emorragia. Il primo a soccorrerlo è stato uno dei sei motociclisti con cui stava viaggiando in direzione Erto. Si tratta di un infermiere specializzato che ha immediatamente capito l'urgenza di arginare la vastissima perdita di sangue. Con dei lacci emostatici è riuscito a limitare l'emorragia, in attesa dell'arrivo dell'équipe dell'elisoccorso regionale.

L'elicottero è atterrato nel greto del Cellina; per raggiungere il piano strada che in quel punto è più alto rispetto al fiume, i Vigili del fuoco hanno realizzato una sorta di passerella di fortuna per consentire al medico di raggiungere il ferito che è stato stabilizzato e intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine dove è morto poco dopo il ricovero: fatali le ferite riportate dal giovane nello scontro. Sul posto anche una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Maniago che si è occupata della bonifica dai detriti della carreggiata: nell'urto la motocicletta è andata letteralmente distrutta. Pesanti ripercussioni al traffico: per circa un'ora si sono formati degli incolonnamenti per consentire prima i soccorso e poi la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente. Illesi gli occupanti della vettura contro cui è finita la moto dopo essersi disintegrata sul guardrail.

IL SINDACO

Il sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini non conosceva la vittima e ipotizza che possa trattarsi di una residenza non più effettiva, sebbene accertata dai documenti. Lo stesso Rab Ia Lammari scrive sul suo profilo social di abitare a Belluno. La comunità marocchina a Ponte è numerosa e distribuita un po' sull'intero territorio comunale, non in una frazione specifica. La strada della Valcellina è già stata teatro in passato di incidenti gravi: è stretta e con numerose curve, spesso i motociclisti amano percorrerla a velocità sostenuta senza valutare che basta davvero poco per provocare un incidente.

