Schianto nel Bellunese. Motociclista 51enne si scontra con un cervo e muore. Incidente anche in Val di Zoldo

Incidente mortale in moto questa mattina, 21 maggio 2020, intorno alle 11, a Candaten, frazione di Sedico. Vittima un motociclista, Alessandro Bighignoli veronese di 51 anni, che si sarebbe scontrato contro un cervo, secondo la prima ricostruzione della dinamica. Sul posto i Carabinieri.



Moto contro cervo, la dinamica

L'uomo deceduto era a bordo di una Honda rc 90 e stava percorrendo l'agordina in direzione Sedico Agordo quando un cervo gli ha attraversato la strada da destra a sinistra causando l'impatto. A seguito dell'urto e della caduta a terra l'uomo è deceduto sul colpo.

Secondo schianto in Val di Zoldo

Quasi in contemporanea con il primo incidente, un secondo si è verificato a Fornesighe di Val di Zoldo , e ha coinvolto sempre una motocicletta. Ferito il centauro, M.B. di 59 anni, abitante a Mira (Venezia) che ha perso il controllo della propria Yamaha uscendo di strada. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Feltre.

