Schianto in Valsugana muore il pasticcere Garbuio, aveva 62 anni

Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE - Tragico schianto, poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 12 agosto, sulla. A perdere la vita, 62enne già titolare assieme al fratello della storica pasticceria Garbuio del centro di Feltre. L’incidente è avvenuto all’altezza di Barco di Levico, dove sono in corso i lavori per la costruzione del nuovo svincolo.Secondo le prime informazioni lo scontro avrebbe coinvolto un mezzo pesante e il furgoncino modello Caddy su cui Garbuio viaggiava con una ragazza di 20anni che è stata portata all'ospedale per gli accertamenti medici del caso.La notizia è arrivata a Feltre nel tardo pomeriggio, tra i primi ad esprimere pubblicamente il cordoglio per la scomparsa anche il primo cittadino di Feltre Paolo Perenzin.