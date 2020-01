Schianto mortale a Piovena con tre auto coinvolte: chiusa la statale 50

SANTA GIUSTINA - Schianto tra tre auto, oggi 23 gennaio, nel primo pomeriggio a Piovena, una persona deceduta e strada chiusa. I soccorsi sono ancora in corso sulla strada statale 50 “del Grappa e del Passo Rolle” che è stata chiusa al traffico a causa dell'incidente avvenuto al km 29, tra le località Piovena, nel comune di Santa Giustina, e Busche, a Cesiomaggiore, in provincia di Belluno.



«Nel sinistro - spiega Anas in una nota -, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte tre autovetture e nell’impatto una persona è deceduta. La circolazione è provvisoriamente deviata sulla viabilità locale. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile».

