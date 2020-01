Incidente mortale sulla Statale 50 a Piovena: morto l'ex sindaco di Feltre Sisto Belli

Ultimo aggiornamento: 20:14

SANTA GIUSTINA - Schianto tra 4 auto sulla strada statale 50 “del Grappa e del Passo Rolle”, oggi 23 gennaio, nel primo pomeriggio aStrada temporaneamente chiusa e riaperta alle 17.55.Nel tratto dove è avvenuto l'incidente ci sono i lavori di taglio piante in corso ed era stato istituito un senso unico alternato.Una vettura ha urtato l'ultima auto della fila, venendo sbalzata sulla corsia opposta e andandosi a schiantare contro l'auto che stava sopraggiungendo. Non si esclude il malore del conducente del mezzo che è finito contro le auto in coda, che è poi deceduto:A perdere la vita in questo tremendo incidente è stato, originario del, agromono, è stato. Sempre impegnato nel volontariato di impronta cattolica, attivo alla San Vincenzo De Paoli, Sisto Belli lascia i figli e la moglie.