Vilma e Rita molto unite, erano di ritorno dalla casa al mare di Lignano

di Giuditta Bolzonello

CORTINA - Erano sempre insieme. Insieme anche nelquando, a pochi chilometri ormai da Cortina,. Questione ancora di mezz'ora e avrebbero parcheggiato l'auto in cortile, nella frazione di Grava, scaricato i bagagli e ripreso i ritmi domestici e consueti., dove erano andare ad aprire casa in vista dell'estate, le pulizie prima della stagione estiva. Avevano deciso di tornare in tempo per aprire la chiesetta della Beata Vergine di Lourdes per la recita del rosario, il fioretto mariano, una tradizione consolidata in Ampezzo e Vilma di quella chiesa era la storica sacrestana. Un ruolo di impegno e dedizione che si tramandava in famiglia, prima la madre, poi lei fino a quando le è stato concesso. Le sorelle Alverà erano molto legate. 70 anni Vilma, la sola sposata, che aveva lavorato all'ospedale Codivilla; 77 anni Rita che dopo aver lavorato nel laboratorio di maglieria La Milanina era stata dipendente della Cooperativa di consumo fino alla pensione...