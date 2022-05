Esce di strada con la potente moto, nulla da fare per il motociclisa: aveva 29 anni

VODO DI CADORE - Incidente mortale oggi pomeriggio, 27 maggio, a Vodo di Cadore. Un motociclista tedesco di 29 anni è morto dopo una fuoristrada autonoma. La motocicletta percorreva la strada che va verso il rifugio Talamini e che collega il paese con Zoppè. I carabinieri della Compagnia di Cortina stanno cercando di ricostruire l’accaduto; per il turista i sanitari non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte. Le iniziali del nome della vittima sono M.N.