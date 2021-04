Esce per un'escursione e non torna più a casa: trovato morto stamani. Addio Ferruccio, 25 anni nel Soccorso Alpino

DOMEGGE DI CADORE (BELLUNO) - Era uscito ieri per un'escursione sul gruppo montuoso "Sparli di Toro", a Domegge, ma non era più tornato a casa: trovato morto questa mattina, dopo una notte di ricerche, in località Forcella segnata.

Caduta mortale

Vittima Ferruccio Svaluto Moreolo, guida alpina e soccorritore della stazione del Soccorso Alpino Centro Cadore, aveva 61 anni ed era di Domegge. A uccidere l'uomo i traumi al seguito di una caduta.

Chi era

Il ricordo del Soccorso Alpino: Ferruccio Svaluto Moreolo, guida alpina, presidente del Gruppo rocciatori Ragni di Pieve di Cadore, faceva parte della famiglia del Soccorso alpino dal 1989, è stato tecnico di elisoccorso per 25 anni e tecnico di centrale operativa fino all'anno scorso.