DOMEGGE DI CADORE - Era uscito ieri per un'escursione sul gruppo montuoso "Sparli di Toro", a Domegge, ma non era più tornato a casa: trovato morto questa mattina, dopo una notte di ricerche, in località Forcella segnata. Vittima Ferruccio Svaluto Mereolo, soccorritore della stazione del Soccorso Alpino Centro Cadore, aveva 61 anni ed era del posto. A uccidere l'uomo i traumi al seguito di una caduta.