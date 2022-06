Cade e sbatte la testa in forra, si rialza e prosegue poi crolla: escursionista trevigiano soccorso con l'elicottero

BELLUNO - Verso le 11.30 di oggi - 18 giugno - il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato per un infortunio accaduto nella forra della Valmaggiore, a Ponte nelle Alpi, dove un escursionista, che stava percorrendo la gola assieme a un gruppo di appassionati, a metà percorso era scivolato sbattendo la testa. In un primo momento l'uomo, P. Z. 54 anni, di Valdobbiadene (Tv), non sembrava aver riportato gravi conseguenze ed era riuscito con i compagni a risalire fino al prato soprastante, per poi accusare però un malessere legato al probabile trauma cranico riportato.

Sul posto, una squadra di soccorritori pronti a intervenire in supporto all'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha recuperato l'infortunato con il verricello e lo ha trasportato all'ospedale di Belluno. Attivato anche il gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto.

L'eliambulanza è poi volata a Sovramonte, per un'altra escursionista che si era procurata un sospetto trauma alla caviglia mentre con altre due persone si trovava all'altezza della Forcella delle Cavalade, sopra il Rifugio Dal Piaz. E. C., 31 anni, di Mestre (Ve), è stata individuata, imbarcara in hovering e accompagnata all'ospedale di Feltre.

Attorno a mezzogiorno l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è invece stato inviato a Rocca Pietore, al Rifugio Falier, poiché una donna che si trovava a bordo di un elicottero turistico si era sentita male e il mezzo era atterrato per permetterle di ricevere soccorso.