Tragica escursione in Agordino: cade e muore in parete, gravissimo l'amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO (Belluno) - Dramma sulle montagne dell'. Nel primo pomeriggio di oggi duesono caduti da una parete di roccia: uno è morto sul colpo, l'altro è stato elitrasportato e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso.Al momento non si conoscono altri dettagli essendo ancora in corso le operazioni di recupero.