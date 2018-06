Scivolate, salti azzardati, malori: raffica di interventi sulle montagne

LEGGI ANCHE

BELLUNO - Una giornata davvero impegnativa per gli uomini dei Soccorso Alpino: tantissimi interventi in varie zone montane.Attorno a mezzogiorno l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto lungo il sentiero numero 560 che dal Rifugio Coldai porta al Tissi, comune di Alleghe, dove un escursionista erae cercando di frenare la caduta si era procurato un probabile trauma alla spalla. Sbarcati in hovering tecnico di elisoccorso e medico, sono state prestate le prime cure a. Imbarcato, il giovane è stato trasportato all'ospedale di Agordo.Passate le 13, il Soccorso alpino di Agordo ha raggiunto in jeep il, dove unera arrivato assieme alla famiglia, dopo essersi fatto male a una caviglia. I soccorritori lo hanno trasportato al pronto soccorso.L'eliambulanza è stata poi inviata in Val Fogarè, comune di, per una torrentista che si era procurata un sospetto trauma a una gamba facendo un. La ragazza, R.M., 26 anni di Ferrara, che si trovava con altre persone, è stata recuperata con un verricello di 50 metri e accompagnata all'ospedale di Belluno. Pronti a intervenire in supporto alle operazioni il Soccorso alpino di Belluno e Feltre.L'elicottero del Suem è poi volato sempre al, poiché un escursionista tedesco, P.Z., 62 anni, lamentava. Imbarcato, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Belluno per le analisi del caso.L'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites è invece intervenuto in Val Travenanzes, a, in quanto. La donna è stata portata per i successivi controlli all'ospedale di Belluno.Rientrata invece una ricerca a Forcella Pomagagnon. Una coppia di escursionisti al termine della ferrata Strobel si era persa di vista nel tornare a valle. Fortunatamente poco dopo i due si sono ritrovati e l'allarme è cessato.