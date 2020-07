Il manicotto dell'alta pressione gli sfugge, colpito alla testa: grave operaio di una ditta bellunese

UDINE - Versa in gravi condizioni un 36enne operaio residente a Bassano del Grappa, cittadino dominicano, che è rimasto vittima, questo pomeriggio - giovedì 16 luglio 2020 - di un infortunio sul lavoro lungo la provinciale del Lumiei, a Sauris. Mentre stava maneggiando un tubo ad alta pressione per il getto di cemento su una parete rocciosa, in un cantiere stradale allestito lungo la viabilità, è stato colpito dallo stesso manicotto, per cause in corso di accertamento; è caduto all'indietro, battendo la testa con violenza e riportando un grave trauma cranico. Ha perso conoscenza ed è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Udine dall'elicottero .





Sul posto, per tutti gli accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Ampezzo e gli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria 3. Ultimo aggiornamento: 19:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA