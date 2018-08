Ferito mentre scarica carta colpito da una cinghia saltata

di Olivia Bonetti

SANTA GIUSTINA - Paura ieri mattina in Cartiera Reno de Medici a Santa Giustina: un camionista ucraino di una ditta inglese che stava scaricando carta straccia è stato colpito dalla cinghia in cellophane che tiene ferma la balla di prodotto. Si è trattato di un caso fotocopia di quello che un paio di anni fa causò la morte del camionista albanese Bekim Kuberi, schiacciato sotto una bobina di carta di 2 tonnellate. Per questo ieri in tanti hanno temuto il peggio. Alla fine il camionista, un 50enne ucraino, V.I., se l'è cavata, ma è stato trattenuto in pronto soccorso per osservazione.